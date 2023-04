Principali differenze col Napoli? La spiegazione di Pioli

Stefano Pioli, nella conferenza stampa odierna, ha parlato delle principali differenze tra Milan e Napoli: la sua analisi

In conferenza stampa prima di Napoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle principali differenze tra le due squadre:

«Il Napoli in campionato è stato molto più continuo del Milan in campionato, noi non siamo stati così continui specie negli ultimi 2 mesi. Ora però comincia un’altra stagione, all’andata non meritavamo di perdere. Domani sarà una partita diversa ma comunque a prescindere da domani le due partite di Champions League saranno diverse. Entreranno in gioco altri fattori che non sono condizionabili».

