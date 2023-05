Pioli: «Oggi brillanti? La spiegazione è molto semplice»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha sottolineato la grande brillantezza fisica avuta oggi dai calciatori rossoneri contro la Lazio

Durante la conferenza stampa post Milan-Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato:

«La brillantezza di oggi è perché tanti hanno riposato contro la Cremonese. Ma noi stiamo bene. Il livello, se siamo in semifinale di Champions, è altissimo. L’Inter è una grande squadra, non credo che siamo favoriti ma questo non ci interessa tanto. Ci godremo tutto ciò che ci gira intorno fino alle 20:59 di mercoledì e poi sparare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo sentire questa eccitazione per il derby. Il sogno ce l’abbiamo e sarebbe bello conquistarlo».

