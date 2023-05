Milan nelle prime quattro? La ricetta di Pioli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato delle chance di qualificazione alla prossima Champions League da parte dei rossoneri

In conferenza stampa dopo la gara con la Lazio, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Dobbiamo vincerle tutte per essere in Champions. Non abbiamo giocato brutte partite in precedenza, ma i risultati condizionano perché siamo il Milan. Oggi siamo stati più completi perché siamo stati più determinati nell’area avversaria. Partita importante sì, ma non risolviamo i nostri problemi in campionato se non diamo continuità alla vittoria di oggi nelle prossime 4».

