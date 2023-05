Pioli esalta Saelemaekers: le parole del tecnico sull’esterno

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post Milan-Lazio, ha esaltato la grande crescita di Alexis Saelemakers

Durante la conferenza stampa post Milan-Lazio, Stefano Pioli ha parlato così di Alexis Saelemaekers:

«È un giocatore di qualità. E loro non devono giocare le palle semplici, ma devono giocare complicate le palle difficili. Lui deve crescere in questo. Lui ha qualità per lavorare bene. Ora lo vedo meglio a sinistra che a destra».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA