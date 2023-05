Il Milan ha un problema di mentalità? Pioli risponde

Stefano Pioli, nella conferenza stampa post Milan-Cremonese, ha analizzato l’attitudine mentale dei rossoneri

In conferenza stampa dopo Milan-Cremonese, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Voi siete bravissimi a sottolineare quando la squadra sbaglia approccio. Oggi abbiamo fatto un primo tempo di energia e volontà di alto livello, ma ci è mancata la qualità e il gol. Il secondo tempo è stato differente. Con tutta la partita giocata come il primo tempo secondo me non finiva così».

