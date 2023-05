Milan Cremonese, il giudizio di Impallomeni sul turnover di Pioli

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il turnover di Pioli nella sfida di ieri tra Milan e Cremonese

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Milan-Cremonese:

«Ho visto la partita, il turnover ci stava ma forse non sulla trequarti. Contro una squadra affamata, in cerca di punti, era un rischio. Posso capire a 10 giornate dalla fine, ma verso la fine lo puoi pagare. Hai preso un contropiede e lo hai pagato. Anche se domini, qualcosa gli altri possono fare. Thiaw e Kalulu hanno fatto un autoscontro incredibile, senza Tomori e Kjaer non va dietro. Il turnover ci stava ma non sulla trequarti. Critichiamo Pioli non nella turnazione, che ci sta, ma non sulla trequarti in quel modo».