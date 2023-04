Impallomeni: «Milan fuori dalla prossima Champions? Vi dico»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la possibile mancata qualificazione del Milan alla Champions

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della possibile mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League:

«A Bologna ha corso un rischio calcolato Pioli, ha giocato bene ed è stato sfortunato a non vincere. Per me è diverso il pari del Napoli col Verona. Forse col Milan serviva rinforzare il centrocampo. Pioli ha fatto compromessi, Spalletti no. Era tanto più importante avere ragione e continuare sulla propria idea o passare il turno?».