Barigelli: «Derby in Champions? Fondamentale perchè…»

Stefano Barigelli, noto giornalista, ha parlato del derby tra Milan e Inter in semifinale di Champions League: la sua analisi

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli ha dichiarato:

«Il derby con vista su Istanbul riempirà di senso una stagione che sembrava, per entrambe, non averne. Vale anche per chi la finale la vedrà a casa. Milan e Inter hanno collezionato già abbastanza errori, non commettano l’ultimo, imperdonabile: vivere la semifinale come un doppio giorno del giudizio. Sono tutte e due le sorprese autentiche di questa Champions, arriverà fino in fondo chi vivrà con più leggerezza le settimane davanti. E magari con quella leggerezza chi andrà in finale potrà regalarsi la sorpresa più grande».