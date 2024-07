Stadio Milan Futuro, l’ANNUNCIO di Ibrahimovic: ecco dove giocheranno i rossoneri

Stadio Milan Futuro, l’ANNUNCIO di Ibrahimovic: dove giocheranno i rossoneri nella prossima stagione di Serie C

Il dirigente rossonero Ibrahimovic ha spiegato in conferenza stampa quello che sarà lo stadio del Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che giocherà in Serie C. Le prime gare si giocheranno in trasferte, probabilmente per finire alcuni lavori, mentre lo stadio definitivo sarà a Solbiate Arno.

PARTITE – «Le partite si giocheranno a Solbiate Arno, le prime gare le giocheremo però in trasferta»

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC