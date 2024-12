Squalifica Fonseca, spunta l’ipotesi patteggiamento! Scenario da non credere, legali già al lavoro. I dettagli

Squalifica Fonseca, il tecnico rossonero, dopo le frasi su La Penna, potrebbe evitare la sanzione ricorrendo al patteggiamento

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe aprirsi un clamoroso scenario in casa Milan per quanto riguarda le frasi di Paulo Fonseca post Atalanta.

Potrebbe non arrivare al deferimento, Paulo Fonseca. Non perché le sue parole al termine di Atalanta-Milan contro il direttore di gara, Federico La Penna, siano state depenalizzate, anzi. La sua uscita è stata stigmatizzata anche ieri. Ma il Codice di Giustizia Sportiva lascia al tecnico rossonero (così come a tutti i tesserati) una scappatoia per evitare denuncia e processo davanti al Tribunale Federale Nazionale, l’organo che deciderà. I legali del Milan hanno già cerchiato il numero 126, non è un’aggiunta all’immancabile tombola ma un articolo del CGS, quello che prevede il patteggiamento. Non significa essere innocenti, questo lo sanno anche i bambini. Semplicemente, ammettendo la colpa, si può godere dei benefici previsti. Tradotto in soldoni, se dovesse (e i presupporti ci sono) arrivare la squalifica, e se il Procuratore Figc, Chiné, e quello dello Sport del Coni, Taucer, dovessero ritenere congrui i termini del patteggiamento, arriverebbe solo una multa, per quanto salatissima. Nelle prossime ore sapremo.