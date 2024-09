Spalletti ELOGIA un ex Milan: «E’ molto INTERESSANTE. Ho BISOGNO di gente così»

Spalletti guarda al futuro della Nazionale: focus su giovani e versatilità. E si sofferma su un ex calciatore del Milan

Il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha espresso il suo apprezzamento per i giovani talenti Maldini e Fazzini, sottolineando la necessità di avere in squadra giocatori di qualità, costanti e in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Parole al miele soprattutto per l’ex Milan Maldini, vicino a una convocazione già in questa sosta.

LE SUE PAROLE – «Maldini e Fazzini sono due giovani molto interessanti. Abbiamo bisogno di calciatori qualitativi e continuativi, che sappiano rimanere sempre dentro la partita. Non abbiamo più giocatori delegati a un compito preciso, bisogna saper fare un po’ tutto. Siamo una squadra totale, che vuole far bene e si vuole aiutare. Quelli che si mettono in mostra siamo disponibili ad accoglierli a braccia aperte».