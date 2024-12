Spalletti: «Camarda è forte e sarà il nostro futuro. Convocarlo in Nazionale? Non so se con me, meglio non affettare i tempi»

Spalletti a Sky Sport ha parlato di Camarda e di una eventuale convocazione in Nazionale: le dichiarazioni sul giovane del Milan

Spalletti ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Camarda anche in ottica Nazionale.

Queste le parole sul giovane talento del Milan.

SPALLETTI SU CAMARDA – «Camarda nella mia Nazionale? Non so se farò in tempo, ho la mia età. Sarà fortunato quello che viene dopo di me. Di quell’eta lì c’è bella covata di ragazzi che hanno vinto competizioni internazionali. A un ragazzo così ancora è meglio tenerlo sotto traccia. Sappiamo tutti che è bravissimo e che sarà il nostro futuro, però a volte anticipare troppo i tempi può metterlo in difficoltà o creargli degli imbarazzi. Però sono altri discorsi. Camarda è forte e avrà un futuro importantissimo. Sono andato a vedere una partita del Milan poco tempo fa, lui è andato a scaldarsi e tutto lo stadio è esploso in piedi. Avrei voluto creargli un po’ di corteccia intorno perché poi sono caratteri ancora da formare, non si sa come subiscono queste grande situazioni a livello emotivo che gli piovono addosso tutte insieme. Però Camarda ha qualità da vendere. In Nazionale nello staff parliamo giornalmente dei giovani. Tant’è che abbiamo fatto la scelta di tirare fuori qualche giovane che ci ha ripagato. Di camarda ho sentito dire cose bellissime da chi l’allena tutti i giocatori, oltre ad essere un bravo ragazzo. Però lasciamolo crescere».