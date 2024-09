Soste nazionali, ecco quali saranno i prossimi STOP: per il Milan sarà FONDAMENTALE una cosa

Ecco le date delle prossime soste nazionali che interromperanno il campionato di Serie A

La Serie A si concede una pausa per lasciare spazio alle nazionali, ma il Milan ha già gli occhi puntati sul ritorno in campo, previsto per sabato 14 settembre contro il Venezia. Nel frattempo, la Lega Serie A ha comunicato le prossime soste per gli impegni delle nazionali:

Domenica 13 ottobre 2024

Domenica 17 novembre 2024

Domenica 23 marzo 2025

Queste pause, sebbene interrompano il ritmo del campionato, offrono ai giocatori l’opportunità di rappresentare i propri paesi e di prepararsi per importanti competizioni internazionali. Per il Milan, sarà fondamentale sfruttare al meglio questi periodi di sosta per recuperare gli infortunati, affinare la preparazione atletica e tattica, e affrontare al meglio le sfide che attendono la squadra nel corso della stagione.