Sorrentino sull’inizio di stagione del MILAN: «Ci VUOLE TEMPO, questi due fattori hanno INFLUITO MOLTO». Le parole in esclusiva

Stefano Sorrentino, intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, ha fatto il punto sull’inizio difficile di stagione del Milan.

LE PAROLE – «Quando si cambia guida tecnica e tanti giocatori ci vuole del tempo: ci sta che ci possa essere qualche difficoltà. Non è che adesso i giocatori e l’allenatore del Milan sono diventati tutti scarsi all’improvviso o prima erano dei fenomeni. Io dico una cosa da anni e, per fortuna, qualche allenatore ha iniziato ad esporsi: tu non puoi chiudere il calciomercato alla terza giornata di campionato. Sotto questo punto di vista lo falsi anche un po’: spesso si vince o si retrocede per un punto o due punti. In Italia, comunque, non concediamo mai tempo. In pochi vedono che il Milan ha giocatori in campo che hanno disputato competizioni con le nazionali e, di conseguenza, fatto poca vacanza e, quindi, ancora un po’ ingolfato».