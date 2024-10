Soffia: «Il Milan Femminile crede in me, speriamo di fare più risultati. Bakker? Mi piace molto». L’intervista sulla stagione e non solo

Soffia ha concesso un’intervista a Milan Tv riguardo la stagione del Milan Femminile.

L’INTERVISTA – «Siamo contente perché stiamo lavorando tanto e forte in campo e negli allenamenti. Speriamo di fare più risultati come questi e avere più convinzione in quello che siamo. Prepariamo tutte le partite in modo dettagliato. Dipende, usiamo le esterno, ma abbiamo tutte un compito ben preciso. E’ importante che ognuna ricordi bene cosa fare per poi dare il massimo per la squadra. Avere un’allenatrice internazionale io e le compagne abbiamo riscontrato approcci completamente diversi. Personalmente mi piace molto, è un’altra metodologia e punto di vista nell’affrontare allenamenti e riunioni tecniche. 50 presenze? Sono molto contenta, vuol dire che il club ha creduto e crede in me. E’ un punto di partenza per farne altre. Campionato? Ogni partita è importante. Il campionato è equilibrato. Ogni partita ce la dobbiamo giocare e in tutte le partite puo trovare la squadra che può mettere lo zampino. Pensiamo ad una partita alla volta e cerchiamo di fare 3 punti ogni sabato edomenica».