Slovan Bratislava Milan, Ordine sentenzia i rossoneri: «Non c’è futuro e vi spiego perchè»

Slovan Bratislava Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha criticato duramente i rossoneri per la prova offerta ieri sera in Champions League

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato così Slovan Bratislava-Milan:

PAROLE – «Inutile nascondere la malinconica realtà: non c’è futuro per questo Milan. Perché nella serata in cui rimette in sesto la classifica Champions scava una buca profonda sotto i piedi per la prova calcistica di pessimo livello offerta, per i due gol subiti e per gli errori clamorosi commessi al cospetto di un rivale che è ultimo con zero punti e si ritrova con una valanga di gol subiti. A questo punto infatti dei miglioramenti sventolati e promessi nelle passate settimane non c’è traccia alcuna».