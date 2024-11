Slovan Bratislava Milan, Kucka da brividi: «Sono tifoso rossonero!», fans impazziti. Le ultimissime sul mondo rossonero

Domani il Milan tornerà in campo in Champions League. Il grande ex Kucka ha rilasciato in conferenza stampa parole bellissime per il suo ex club.

MILAN – «È molto difficile valutare che squadra è, i risultati sono quello che sono. una volta giocano bene, altre volte giocano male. Dovremo fare molta attenzione. Non sarà una partita facile, ma lotteremo fino alla fine. Non servono tante parole per quell’esultanza: ero troppo felice. Io sono un tifoso del Milan, sono legato al Milan. Giocare contro di loro, qui, in Champions, è qualcosa di speciale».