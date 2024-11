Slovan Bratislava Milan, Fonseca stupisce! Può partire lui titolare, esclusione eccellente

Slovan Bratislava Milan, Paulo Fonseca stupisce ancora: possibile chance dal primo minuto per Okafor, fuori uno tra Pulisic e Leao

Come riferito da calciomercato.com, potrebbe esserci una clamorosa novità di formazione in vista di Slovan Bratislava–Milan:

PAROLE – «La possibile novità di formazione dovrebbe essere rappresentata da Okafor dal primo minuto dopo le ultime tre panchine consecutive con Real Madrid, Cagliari e Juventus. Noah si è allenato bene negli ultimi giorni con una carica speciale ( con tanto di storia pubblicata su Instagram con clessidra) per quella che sarebbe la sua prima da titolare in Champions League. Leao potrebbe rimanere fuori per precauzione dopo il colpo preso contro la Juventus. Il dubbio sarebbe tra Rafael e Pulisic con Fonseca che deve pensare alla sfida di sabato contro l’Empoli».