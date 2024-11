Slovan Bratislava Milan, annuncio di Fonseca su Calabria! L’ha detto veramente in conferenza stampa

Slovan Bratislava Milan, Paulo Fonseca ha annunciato in conferenza stampa la titolarità di Davide Calabria: Emerson Royal in panchina

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha annunciato la titolarità di Davide Calabria contro lo Slovan Bratislava:

EMERSON ROYAL – «Emerson ha una distorsione alla caviglia, domani giocherà Calabria. Per Davide è una grande opportunità. Fischi a Emerson? Per la nostra professione è normale, dobbiamo capire il momento facendo tutto per portare i tifosi dalla nostra parte».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA