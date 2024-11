Slovan Bratislava Milan, chi al posto di Morata? Fonseca ha già scelto: gioca lui

Slovan Bratislava Milan, Paulo Fonseca ha scelto il sostituto dello squalificato Alvaro Morata: toccherà a Tammy Abraham

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha già scelto il sostituto dello squalificato Alvaro Morata nella sfida di domani contro lo Slovan Bratislava.

Vigilia di Champions League per il Milan, dopo il pareggio noioso contro la Juventus in campionato. La squadra di Paulo Fonseca stamattina effettuerà la rinitura a Milanello poi

nel pomeriggio volerà per la Slovacchia dove domani sera affronterà lo Slovan Bratislava. Per questa trasferta i rossoneri non potranno contare su Alvaro Morata, assente per squalica dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima partita di Champions contro il Real Madrid. Al suo posto giocherà Tammy Abraham, ed è stato scelto dal Milan pure per parlare in conferenza

stampa a poche ore dalla partita.