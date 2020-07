Sky – Milan, budget da top club per Rangnick: si puntano Tonali e Ajer

Il Milan di Rangnick comincia a prendere forma: al tecnico tedesco un ampio budget e diversi nomi per il calciomercato: da Tonali ad Ajer e Szoboszlai

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi il Milan metterà a disposizione di Ralf Rangnick un budget da Top Club: 130-150 milioni che possano permettere ai rossoneri di trattare i più promettenti talenti del calcio europeo ed internazionale, compreso quello italiano dove spicca il nome di Sandro Tonali.

Secondo quanto affermato ieri da Gianluca di Marzio (ecco le sue parole), Ralf Rangnick sembra aver inserito proprio il regista del Brescia nella lista dei desideri da presentare ad Elliott. Le rondinelle, dapprima vicine a trovare l’accordo con l’Inter, attendono l’offerta ufficiale del Milan che potrà anche contare sul favore certo del giocatore tifoso rossonero sin da bambino.

Szoboszlai al centro del progetto

Tonali tuttavia non è l’unico obiettivo di mercato trattato da Rangnick: come vi abbiamo aggiornato nel corso di questi mesi, il giocatore al momento più certo di vestire la divisa rossonera è Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo è stato scelto alla Red Bull dallo stesso Rangnick che vorrebbe incentrare proprio intorno al suo talento il progetto tecnico del Milan che verrà.

Difesa da rifare

Per la difesa non tramontano invece, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, i nomi di Upamecano (operazione dai costi elevati) e Kristoffer Ajer, centrale norvegese del Celtic. Per ora per il secondo c’è stato soltanto un sondaggio informativo con gli agenti, con il Milan consapevole che potrebbe rivelarsi arduo sottrarlo alla concorrenza delle squadre di Premier League. Proprio il reparto arretrato sarà uno dei punti più delicati per l’inizio dell’era Rangnick: Kjaer e Musacchio sono entrambi vicini all’addio, mentre Duarte e Gabbia non sono giudicati totalmente affidabili neanche dall’attuale staff tecnico. Il prossimo anno il tecnico tedesco potrebbe essere richiamato a rifondare il reparto arretrato del Milan partendo da due sole certezze: Donnarumma e Romagnoli.