Sky, colpo Champions: acquistati i diritti del triennio 2024/2027

Sky si aggiudica i diritti per le coppe europee del prossimo triennio, dal 2024 al 2027. La piattaforma televisiva trasmetterà infatti ben 185 partite sulle 203 totali delle prossime Champions League, ed avrà l’esclusiva su tutte le partita di Europa League e Conference League, oltre che le finali di UEFA Europe Super Cup e di UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Di seguito le parole di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

