Skov Olsen Milan, la dirigenza punta l’ex Bologna: per comprarlo dal Brugge serve questa cifra

Skov Olsen Milan, la dirigenza sta cercando rinforzi per il mercato di gennaio. Per comprare il giocatore ex Bologna serve questa cifra

Il punto de La Gazzetta dello Sport sulle voci che vorrebbero Skov Olsen, ex Bologna, al Milan. Di seguito il virgolettato.

SKOV OLSEN MILAN – «Milan: c’è un’idea che porta a Skov Olsen, in passato al Bologna. Non ci sarebbe il problema dell’adattamento alla Serie A: 71 partite e 3 gol in rossoblù. 10 reti nell’ultimo anno in Jupiler League, nella stagione in corso è già a 4 in 10 gare. Eventuale spesa sui 15 milioni di euro».