Il sindaco di Sesto: «Milan? Lo accoglieremmo a bracia aperte»

Intervenuto all’Agenzia Giornalistica Italia, il sindaco di Sesto San Giovanni, De Stefano, ha mandato un invito al Milan per il nuovo stadio:

LE PAROLE DI DE STEFANO –: «Ho sentito nelle ultime settimane i referenti urbanistici del Milan, gli stessi che avevano analizzato Sesto e che ora sono al lavoro per valutare pro e contro delle location. Se dovesse arrivare il Milan lo accoglieremmo a braccia aperte. Poi prenderanno una decisione. L’Inter? Non li ho mai sentiti, poi se vengono anche loro non disdegno. Dubito però che la struttura si possa suddividere in giornate o in zone, una parte il Milan e l’altra l’Inter. Sono realista e vedo dove va il mercato, un impianto funzionante, aperto 7 giorni su 7 e non soltanto per la partita. Siamo gli unici in Europa ad avere uno stadio per due, chiediamoci perché le altre squadre no».