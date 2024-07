Simic LASCIA il Milan, tutto fatto per il passaggio all’Anderlecht: FISSATE le visite mediche ULTIME

Simic LASCIA il Milan, tutto fatto per il passaggio all’Anderlecht: FISSATE le visite mediche. Le ULTIME sul difensore

Tutto fatto per il passaggio di Simic all’Anderlecht. Il giovane difensore lascerà i rossoneri per inizia la sua nuova avventura in Belgio: accordo trovato col calciomercato Milan e visite mediche fissate nella giornata di domani. Il classe 2005 è atteso in serata a Bruxelles, come riportato da Matteo Moretto su X.

PAROLE – «Jan-Carlo Simić é atteso in serata a Bruxelles. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con l’Anderlecht».