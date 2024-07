Simic via dal Milan: il RETROSCENA dell’addio, cosa ha influenzato la SCELTA del difensore

Il calciomercato Milan si prepara a salutare Simic. Spuntano i retroscena dell’addio ai rossoneri, i motivi della scelta

come riportato da Daniele Longo i rossoneri avevano offerto il rinnovo a 300 mila a stagione per Simic, uno tra i più pagati tra i giovani ( in caso di “sì”). La scelta è stata dettata dal desiderio di giocare subito in Prima squadra e non nel Milan futuro. E in un progetto che lo vede centrale fin da subito.