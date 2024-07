Simic Anderlecht, UFFICIALE l’addio al Milan: c’è la FIRMA e l’ANNUNCIO del club belga per il trasferimento del difensore serbo

Jan-Carlo Simic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Anderlecht. In queste ore è arrivata la firma da parte del difensore classe 2005 e l’annuncio ufficiale da parte del club belga, che lo ha prelevato dal Milan. Fabrizio Romano conferma come i rossoneri incassano da questa cessione 3 milioni di euro più una clausola sulla futura rivendita del 20%.

Simić is Sporting. ★★★



The 19 year-old defender signs a five-season deal with RSC Anderlecht. More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/PKJtOK0QJ9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2024

Questo, invece, l’annuncio dei belgi e la pria foto del centrale serbo con la sua nuova maglia.

LA NOTA – 19 anni, nazionale serbo delle giovanili e grande talento del Milan: Jan-Carlo Simić è il primo trasferimento estivo dell’RSC Anderlecht. Il giovane difensore centrale ha firmato un contratto fino al 2029 in biancoviola.

Jan-Carlo ha trascorso la sua infanzia in Germania con lo Stoccarda, prima di passare al Milan nel 2022 all’età di 17 anni. In rossonero è stato nominato miglior difensore della Primavera League la scorsa stagione, dove ha capitanato l’U19 arrivata in finale di Youth League. Il giovane difensore è stato subito protagonista anche di sei partite con la rosa della prima squadra del Milan nella scorsa stagione, sottolineando le sue qualità segnando subito all’esordio a San Siro contro il Monza.