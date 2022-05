Settore giovanile Milan: i risultati del week-end

Nel weekend posizionato tra aprile e maggio in copertina, per il Settore Giovanile rossonero, c’è l’Under 17 di Mister Lantignotti, squadra che ha chiuso la stagione regolare con un bel 6-2 sul Cittadella. Il Milan era già sicuro del primo posto nel girone e arriva alla Fase Nazionale col vento in poppa. Finisce 1-1 il Derby della Primavera femminile: le ragazze di Mister Corti agganciano momentaneamente in vetta la Juventus, impegnata mercoledì nel posticipo contro l’Hellas Verona.

Tra le altre categorie hanno preso il via le fasi interregionali, con in campo Under 15 femminile, Under 14 e Under 13: successi esterni per la prima – 2-0 sulla Carrarese – e l’ultima, ok per 3-1 sul campo dello Spezia; ko i ragazzi del 2008 contro l’Atalanta al Vismara.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 15ª giornata di ritorno, Empoli-Milan 3-1 (10′ Gala)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-1 (42’st Sperduto)

UNDER 18: 13ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan 3-1 (37′ Pandini)

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 6-2 (1′ e 1’st Longhi; 16′ Tavernaro; 43′ Perrucci; 18’st Nahrudnyy; 30’st Rossi)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª turno fase interregionale, Carrarese-Milan 0-2 (Lupatini, Montaperto)

UNDER 14: 1° turno fase interregionale, Milan-Atalanta 1-2 (27’st Plazzotta)

UNDER 13: 1° turno fase interregionale, Spezia-Milan 1-3 (Bompan, Grilli, Pisati)

UNDER 12: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan 1-3 (Borsa, Cozzi, Sorrentino)

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 16.00 – Viale Faenza 7, Milano