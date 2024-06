Sesko Milan: dead line per il futuro, non è esclusa l'IPOTESI

Nella lista del calciomercato Milan per il dopo Giroud c’è anche Sesko. Per l’attaccante è scattata la dead line per il futuro

Nelle scorse settimane Benjamin Sesko è rientrato nel casting del Milan per il nuovo numero 9, ma lo sloveno con ogni probabilità non sarà l’erede di Olivier Giroud. Come riportato da Fabrizio Romano il futuro dovrebbe essere in Premier League.

Nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva in merito al suo futuro, che non è da escludere possa essere ancora al Lipsia. Staremo a vedere,