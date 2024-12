Serie A, le partite in programma oggi: in campo Inter e Fiorentina. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan si gode ancora l’importantissimo successo maturato lo scorso venerdì in trasferta contro l’Hellas Verona. La giornata numero 17 del campionato di Serie A, però, non è ancora arrivata al termine. Di seguito le partite oggi in programma.

Fiorentina-Udinese, ore 18:30.

Inter-Como, ore 20:45.

I rossoneri, dunque, in particolar modo dovranno far attenzione alla Fiorentina, anch’essa immersa nella lotta per qualificarsi in Champions League.