Serie A: Milan è subito show, Inter è subito sofferenza

Emozioni travolgenti nel primo sabato di Serie A, ripartito dal duello tra Milan e Inter che promette scintille nelle prossime settimane

La prima serata di Serie A regala subito spettacolo ed emozioni come nelle migliori sceneggiature mozzafiato. E ricomincia nel segno del duello tra Milan e Inter che potrebbe caratterizzare anche questo nuovo campionato.

I campioni d’Italia in carica hanno ripreso esattamente da dove avevano terminato: fluidità di gioco, entusiasmo, capacità di infiammare San Siro. Con qualche sbavatura rispetto alla versione precedente, comprese le dormita in avvio e in chiusura di primo tempo che avevano messo bene in partita l’Udinese.

CONTINUA SU CALCIONEWS24