Serginho: «Theo Hernandez è tra i più forti al mondo, ma non paragonatelo a me. Emerson Royal? Ha tanta qualità. E sul Milan di Fonseca... »

Serginho sulla maglia celebrativa del Milan, la squadra di Fonseca, Emerson Royal e Theo Hernandez: l’intervista a Sky Sport

Serginho ha concesso un’intervista a Sky Sport in occasione della presentazione della nuova maglia celebrativa del Milan.



TIFOSI E NUOVA MAGLIA – «Sicuramente è un effetto bello per tornare indietro nella storia di questo club che ha appena lanciato una nuova maglia, una maglia del vecchio tempo. Si vede che il calcio è cambiato tantissimo anche nell’abbigliamento, nella maniera di giocare, le scarpe, i palloni. Si torna alla storia di questo club con la maglia che abbiamo indossato e abbiamo vinto tanto».



IL MILAN E FONSECA – «Penso che il Milan ha una società dove ci sono persone intelligenti e anche lo staff può trovare equilibrio nel modo di giocare. È arrivato un allenatore nuovo che ancora sta studiando la squadra e il modo di giocare, visti i tanti nuovi acquisti. Mi auguro da tifoso del Milan che trovi presto l’equilibrio. E che il Milan possa tornare ad essere molto importante come squadra e come società. E’ quello che noi aspettiamo».



EMERSON ROYAL – «Emerson lo conosco da tempo l’ho seguito anche in nazionale. E’ un giocatore che ha una responabilità grossissima: giocare da terzino brasiliano nel Milan dove noi abbiamo fatto la storia. Ha una responsabilità in più. Però ha tanta qualità e margine di crescita».



THEO HERNANDEZ – «E un grandissimo terzino. Non faccio mai paragoni tra me e lui, siamo giocatori con qualità diverse, storie diverse. Io ho creato la mia, lui ha un percorso da creare. È un giocatore importante. E’ tra i top terzini piu forti al mondo in questo momento. Mi auguro possa creare la sua storia e fare parte di questa storia del club».