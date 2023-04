Serena non ha dubbi: «È funzionale al gioco del Milan»

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, intervistato da Il Mattino, ha parlato così di Victor Osimhen e di Olivier Giroud:

«Sono due centravanti diversi e tutti e due decisivi per le loro squadre: Giroud sviluppa al meglio le sue capacità in area di rigore grazie alla sua fisicità perchè è potente fisicamente ed è difficile da spostare per i difensori avversari. Osimhen invece è pericoloso anche lontano dall’area di rigore per la sua falcata e la capacità di puntare palla al piede in profondità. Tutti e due sono molto forti nei colpi di testa, Osimhen come caratteristiche è più completo perchè può sfruttare sia la fisicità che la velocità. Giroud è molto funzionale soprattutto per lo sviluppo del gioco del Milan. Chi potrà essere decisivo? Tutti e due e ovviamente dipenderà dal tipo di partita che riusciranno a fare Napoli e Milan. Osimhen può capitalizzare al meglio il gioco di squadra degli azzurri che si trovano in campo ad occhi chiusi, Giroud può sfruttare al meglio il momento di grande forma che stanno vivendo i due esterni dell’attacco rossonero Leao e Brahim Diaz»