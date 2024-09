Serbia Spagna 0-0: Pavlovic FERMA la Roja, sufficienza per Jovic. Il RESOCONTO del match

Serbia-Spagna 0-0: grande partita di Pavlovic che ferma gli ospiti inchiodandoli sul pareggio. Sufficienza per Luka Jovic

Nella prima giornata di Nations League, la Spagna non va oltre lo 0-0 in trasferta contro la Serbia grazie anche ad una grande prestazione di Pavlovic, difensore del Milan che merita 7.2 come voto su Sofascore. Sufficienza per Luka Jovic, altro rossonero.

SERBIA-SPAGNA: IL TABELLINO

SERBIA-SPAGNA 0-0

MARCATORI: //

AMMONITI: Erakovic 5′ (SER), Perez 21′ (SPA), Carvajal 27′ (SPA), Yamal 41′ (SPA), Birmancevic 43′ (SER), Le Normand 59′ (SPA), Olmo 67′ (SPA), Belic 69′ (SER)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SERBIA (3-2-4-1): Rajkovic; Erakovic (dal 46′ Simic), Milenkovic, Pavlovic; Ilic (dal 85′ Mitrovic), Lukic; Nedeljkovic, Samardzic (dal 74′ Gruijc), Zivkovic (dal 62′ Belic), Birmancevic; Jovic (dal 74′ Ratkov). All. Stojkovic. A disp.: Ilic, Jovanovic, Simic, Babic, Terzi, Belic, Grujic, Mitrovic, Aleksic, Ratkov, Jovanovic.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Carvajal, Le Normad, Laporte, Cucurella (dal 56′ Grimaldo); Fabian Ruiz (dal 76′ Pedri), Zubimendi; Lamine Yamal, Dani Olmo (dal 82′ Joselu), Nico Williams (dal 82′ Ferran Torres); Ayoze Perez (dal 57′ Oyarzabal). All. De La Fuente. A disp.: Alex Remiro, Robert Sanchez, Torres, Mingueza, Pepelu, Pino, Girmaldo, Garcia, Pedri, Joselu, Ferran Torres, Oyarzabal.