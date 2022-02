ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commento, a Milan Tv, del giornalista Luca Serafini sulle prestazioni e il rinnovo di Theo Hernandez:

«Theo ha a disposizione il campionato italiano, molto tattico. Sta migliorando e deve migliorare ancora. Ma per me si è confermato come uno dei giocatori più forti d’Europa».