Luca Serafini durissimo: «Partita che farebbe imprecare, ma in questo contesto…». Il commento su Milan Genoa ai microfoni di Milan TV

Le dichiarazioni di Luca Serafini dopo Milan Genoa negli studi di Milan Tv:

PAROLE – «La cosa migliore è stata sicuramente JImenez, il migliore dei rossoneri. Estrapolando la partita dal periodo storico molto negativo, è mancato il gol per lucidità e un pizzico di sfortuna: traversa, deviazioni, errori inaspettati, Leali premiato come migliore in campo, qualche prestazione sottotono, due episodi molto dubbi in area nel primo tempo. In un contesto diverso la partita farebbe imprecare: in questo contesto però è insufficiente, ci sono tante prestazioni sottotono. Serve il guizzo e il coraggio di fare la giocata, non solo per il gusto di farla. Rimane il rammarico, era un’occasione per accorciare un po’ e invece la zona Champions si allontana e si popola di concorrenti».