Senderos CONVINTO: «Okafor diventerà importante per la Svizzera e per il Milan. Mi fido di Yakin, ecco come può essere utile»

L’ex difensore del Milan e della nazionale svizzera, Philippe Senderos, ha parlato del mancato utilizzo di Okafor all’Europeo

Intervistato da Tuttosport in vista di Svizzera Italia, Philippe Senderos, ex calciatore svizzero che in Italia ha vestito la maglia del Milan, ha parlato del motivo del mancato utilizzo finora di Noah Okafor in questo europeo e delle difficoltà in rossonero.

SU OKAFOR – «Noah è un talento dotato di grande velocità abbinata a una potenza che in pochi hanno. Diventerà un elemento importante sia per la Svizzera sia per il Milan. Al primo anno in un top club non ha sofferto il peso della maglia, che è enorme segnando reti pesanti. Yakin ha detto che deve ancora migliorare in allenamento per essere titolare: mi fido di lui, ma Okafor può essere di grande impatto pure a gara in corso».

DIFFICOLTÀ E CRITICHE AL MILAN – «Le aspettative al Milan sono sempre molto alte. Se giochi al Milan devi sempre lottare per arrivare il più in alto possibile e vincere trofei».