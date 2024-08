Scuffet Milan, è STALLO col Cagliari! I rossoneri NON affondano nemmeno per Consigli: le ultime sulle mosse per la porta

Sembrava dove essere Simone Scuffet la scelta fatta dagli uomini del calciomercato Milan per correre ai ripari dopo il grave infortunio alla mano rimediato da Marco Sportiello ma la trattativa col Cagliari è in una fase di stallo. I rossoneri, stando al Corriere della Sera, avrebbero considerato eccessiva la richiesta economica fatta dai sardi per il prestito.

Il quotidiano aggiunge come il diavolo abbia deciso di non affondare il colpo neanche per Andrea Consigli del Sassuolo. Per questo motivo non è da escludere che possa spuntare qualche altra alternativa per la porta come vice Maignan.