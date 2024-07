Scuffet Milan: l’INDIZIO che avvicina il portiere ai rossoneri, la MOSSA del Cagliari

Il Milan si guarda intorno dopo l’infortunio di Sportiello. In tal senso piace Scuffet, l’indizio che lo avvicina ai rossoneri

Prende sempre più corpo l’ipotesi di un addio di Simone Scuffet al Cagliari. Il portiere è, infatti, finito nel mirino del Milan dopo l’infortunio occorso a Marco Sportiello che terrà fuori l’ex Atalanta per quasi due mesi.

Una pista che, secondo quanto riportato dall’emittente sarda Videolina prenderà ulteriore corpo nelle prossime ore. Il sostituto di Scuffet per la rosa rossoblù dovrebbe essere Marco Silvestri, elemento in uscita dall’Udinese, nelle scorse ore accostato al Monza prima che i brianzoli chiudessero per Keylor Navas.