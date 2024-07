Scuffet Milan, l’idea è sempre più concreta: col Cagliari si può chiudere per questa CIFRA! Ultime

Scuffet Milan, l’idea è sempre più concreta: col Cagliari si può chiudere per questa CIFRA! Le ultime sul secondo portiere

Dopo l’infortunio in cui è incappato Marco Sportiello il Milan ha assoluto bisogno di trovare un secondo portiere per sopperire a questo imprevisto. L’idea più concreta in questa fase porta a Scuffet.

Per una questione di lista EUFA serve un portiere formato in Italia e per questo motivo l’estremo difensore del Cagliari può essere la soluzione ideale. I sardi possono aprire alla cessione di fronte ad offerte da 2 milioni di euro: già oggi potrebbe esserci un’accelerata.