Scudetto Milan, Prandelli avvisa i rossoneri! Ha indicato loro come i favoriti per il tricolore

Scudetto Milan, Cesare Prandelli, noto allenatore, ha indicato nell'Atalanta la squadra favorita per il tricolore: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha escluso il Milan dalla corsa allo scudetto indicando l’Atalanta come favorita:

ATALANTA DA SCUDETTO – «L’Atalanta è una candidata allo scudetto, lo penso da mesi. In cosa è migliorata negli anni? La capacità di soffrire. Nel ciclo Gasperini, l’Atalanta è sempre stata bella da vedere, con momenti di calcio sopraffini. Ma quando non riusciva a esprimersi al massimo, difficilmente portava a casa i tre punti. In questi mesi, invece, i nerazzurri hanno vinto partite sporche, in cui magari la prestazione è stata meno esaltante. L ’ultima è stata a Roma l’altro giorno, ma anche contro Monza e Udinese, per fare due esempi, l’Atalanta non è stata bella, bensì efficace. Prima la sensazione era quella di un gruppo che provava – e sottolineo provava – a vincere, divertendo e divertendosi. Oggi, invece, è una squadra che ha un solo obiettivo: vincere».

