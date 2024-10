Scudetto Milan, Marotta chiaro sui rossoneri: le parole non lasciano dubbi

Scudetto Milan, Marotta, presidente dell’Inter, ha indicato anche i rossoneri come candidati al tricolore: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Inter-Juve, Marotta ha parlato così della lotta scudetto:

SCUDETTO E CHAMPIONS? – «Abbiamo l’obbligo di partecipare alle competizioni, così come la Juve, il Milan e le altre squadre, e di ottenere il massimo. Se ce la facciamo bene, se non ce la facciamo significa che è demerito nostro e merito degli avversari. Allestire una squadra competitiva serve perché ormai gli infortuni sono dietro l’angolo, bisogna essere in grado di presentare una squadra sempre competitiva».

