Scudetto Milan, Cruz SICURO: «Rossoneri in corsa ma i favoriti sono LORO»

Scudetto Milan, Julio Cruz, ex attaccante, ha commentato il campionato di Serie A e la situazione dell’Italia di Spalletti: le dichiarazioni

Intervista in esclusiva da lazionews24, Julio Cruz ha dichiarato:

Lei ha avuto modo di giocare anche con la Nazionale argentina. Ci può spiegare la differenza tra le squadre di club e le Nazionali? E come può rialzarsi l’Italia dopo l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo?

«Questa domanda ce la facevamo anche noi. In Nazionale avevamo grandissimi giocatori come Crespo, Batistuta, Veron e Almeyda. Eravamo una squadra fortissima, con grandissimi uomini, però non siamo riusciti a vincere niente. Tutti ci chiedevamo come mai non riuscivamo a conquistare titoli, anche perché ognuno di noi vinceva tutto o quasi tutto con il proprio club. L’Italia ha vinto il Mondiale del 2006 e aveva grandissimi giocatori. Quello di adesso credo che sia soltanto un periodo e che Spalletti stia rimettendo a posto le cose. Non ci dimentichiamo che con Mancini, che ha fatto un grande lavoro, ha vinto l’Europeo».

Dopo sei giornate, in testa alla classifica c’è il Napoli di Antonio Conte. Quale squadra l’ha convinta di più in questo avvio di stagione e chi è secondo lei la favorita per la vittoria dello scudetto?

«Io ho sempre detto che il calcio italiano è il più difficile al mondo. Vederlo da fuori sembra facile, ma non è così. Il Napoli è in testa, ma se andiamo a vedere aveva perso 3-0 contro il Verona nella prima giornata. La squadra di Conte non gioca nessuna competizione europea, a differenza di Milan, Inter e Juve, e questo è importante. Secondo me, però, la favorita è l’Inter. Vedo la Juve molto migliorata grazie al lavoro di Thiago Motta, che sta confermando quello che ha fatto a Bologna e con lo Spezia. È arrivato nel momento giusto alla Juve. E poi c’è anche il Milan. Queste quattro o cinque squadre hanno i giocatori per provare a vincere lo scudetto».

L’INTERVISTA COMPLETA DI JULIO CRUZ A LAZIONEWS24