Scudetto Milan, Cagni SICURO: «Il tricolore lo vincono LORO». Poi BACCHETTA i rossoneri

Scudetto Milan, Gigi Cagni, noto allenatore, ha parlato della lotta scudetto e non solo: le sue dichiarazioni sul club rossonero

Intervistato in esclusiva da juventusnws24, Gigi Cagni ha dichiarato:

Obiettivi stagionali: la Juventus per lei può lottare per lo scudetto? Ci sono squadre più attrezzate?

«La mia impressione attuale è che l’Inter rivincerà lo scudetto, ma non con i punti di distanza come l’anno scorso. Juventus e Napoli hanno ridotto il gap, sicuramente a differenza dell’anno scorso, poi le altre non lo so. In questo momento io vedo Juve e il Napoli le uniche che possono competere tecnicamente e tatticamente con l’Inter».

Champions League: dopo l’ottimo inizio contro il PSV la Juve può qualificarsi direttamente tra le prime 8? E le altre italiane?

«Siamo solo all’inizio. La Juventus mi ha fatto una buona impressione. L’Atalanta ieri sera mi ha fatto una grossa impressione, ma la conosco e l’Atalanta non sbaglia mai sotto l’aspetto mentale e fisico. Poi l’Inter ha fatto una buona partita, mi sono annoiato ma era la partita da fare e ho visto una grande qualità tecnica e individuale. Il Bologna era lì per la prima volta anche se meritava di vincere, infine al Milan c’è un po’ di confusione…».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI CAGNI A JUVENTUSNEWS24