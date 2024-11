Scudetto Milan, Fofana non ha dubbi: «Ci siamo anche noi, ci serve solo questa cosa». Dichiarazioni pesanti

Scudetto Milan, Fofana, centrocampista francese, ha lanciato la candidatura dei rossoneri per il tricolore: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato così della lotta scudetto:

CLASSIFICA – Vorremmo stare più in alto. Abbiamo raccolto qualche risultato meno positivo. Ma significa che possiamo migliorare molto, rimanendo meno esposti. Quando inizieremo a dare continuità a gioco e risultati faranno i conti con noi. Credo nel lavoro del mister e nella qualità dei miei compagni di squadra. Sono certo che la strada è giusta. Scudetto? Certo, siamo il Milan. Il Milan deve giocare ogni anno per lo scudetto. Lasciateci un po’ di tempo per lavorare e poi vedremo più avanti dove saremo».

L’INTERVISTA DI FOFANA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT