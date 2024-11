Scudetto Milan, Caputi sorprende: sulla corsa al tricolore l’ha detto veramente!

Scudetto Milan, Massimo Caputi, noto giornalista, ha commentato la lotta al tricolore in Serie A: le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazionews24, Massimo Caputi ha parlato così della corsa scudetto: Milan escluso?

La lotta al vertice vede, oltre ad Inter e Napoli, anche Atalanta, Fiorentina e Lazio protagoniste. Secondo te cosa accomuna a livello di gioco queste tre squadre, e quale ritieni la più pericolosa per Inter e Napoli? Quale ritieni invece possa perder terreno durante il resto della stagione?

«L’Atalanta può sicuramente essere un’avversaria molto pericolosa per le big e se ci crede può lottare senza problemi per lo scudetto, anche perchè ha gli interpreti giusti per farlo. Per quanto riguarda Lazio e Fiorentina sono entrambe due belle realtà, ma tra le due compagini i biancocelesti sono più una certezza rispetto ai viola, che comunque sono una buonissima squadra. Palladino ha capito, dopo un inizio difficile, su dove lavorare per far rendere al meglio i suoi calciatori. Chi rischia di più tra le due? Non mi sento di dare già da adesso una sentenza».

