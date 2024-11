Scudetto Milan, Bargiggia chiaro sui rossoneri: l’ha detto veramente!

Scudetto Milan, Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha fatto il punto sulle chance tricolore dei rossoneri: le dichiarazioni

Intervistato da Juventusnews24, Paolo Bargiggia ha parlato così della corsa scudetto e della Nazionale di Spalletti:

In Serie A invece è già pronta per lottare per lo Scudetto? Qual è la sua favorita?

«La lotta a Scudetto è ancora molto aperta. Quello che dico della Juve sulla Champions lo penso anche per lo Scudetto. Se riuscirà a strada facendo a recuperare tutti gli effettivi, a trovare un sostituto fino a fine stagione all’altezza di Bremer se la può giocare. Il Napoli ha tanti fattori che la indicherebbero favorita, 8/11 sono quelli che hanno vinto lo Scudetto due anni fa. Non ha le coppe, però abbiamo visto che per il momento il gioco di Conte non è dominante. Quindi a mio avviso la Juve se la può giocare con il Napoli, se la può giocare con l’Inter, se la può giocare con l’Atalanta. La Lazio la dobbiamo valutare però secondo me starà lì a dar fastidio ancora per un bel po’. Poi vediamo la vittoria di ieri di Madrid se può avere degli effetti improvvisamente benefici e rilanciare il Milan che comunque ha delle ottime idee di gioco grazie a Fonseca. Comunque ha coraggio».

Infine sulla nuova Nazionale di Spalletti. Immagina gli Azzurri già competitivi per il prossimo Mondiale? Sempre in caso qualificazione…

«Sì io credo che ci sarà la qualificazione e che saremo più competitivi. Perché Spalletti ha fatto tesoro degli errori fatti all’Europeo ed in avvicinamento all’Europeo. Dal punto di vista tattico, nel senso che continuava a cambiare moduli, invece adesso si è deciso di giocare a tre. Ha recuperato Tonali, forse ha capito che a livello psicologico deve mettere meno pressione e meno concetti in testa ai giocatori. Lasciarli più liberi. Abbiamo ottimi giocatori, stiamo riscoprendo anche gli attaccanti come Retegui. Sta crescendo Lucca, tornerà Scamacca. È un nuovo ciclo e io sono fiducioso. Sono fiducioso e penso che possiamo andare avanti bene al prossimo Mondiale».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI BARGIGGIA A JUVENTUSNEWS24