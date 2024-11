Scudetto Milan, Agroppi sorprende: sulla squadra di Fonseca l’ha detto veramente!

Scudetto Milan, Aldo Agroppi, noto tecnico, ha escluso i rossoneri di Paulo Fonseca dalla lotta per il tricolore: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Aldo Agroppi ha dichiarato:

A suo modo di vedere quali sono le squadre favorite per la vittoria finale dello Scudetto?

«I pronostici vengono fatti per essere smentiti. Vincere lo scudetto non è per nulla facile però le mie favorite sono Napoli, Inter e Juventus. Non metto il Milan nonostante abbia un ottimo organico perché credo che si debba ancora aspettare. A mio avviso la squadra più forte resta l’Inter anche se ha solo un’attaccante di valore massimo».

