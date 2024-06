Schmeichel elogia Kjaer: «È il pezzo più importante della Danimarca, siamo fortunati ad averlo». Le parole sul rossonero

Il portiere della Danimarca Schmeichel ha elogiato l’ormai ex rossonero Kjaer. Le parole a tipsbladet.

PAROLE – «Ha già avuto infortuni prima di iniziare, e ci vuole solo un po’ più di tempo. Ma Simon è il pezzo più importante di questa squadra. Poi si può parlare della formazione titolare e di una cosa o un’altra, ma bisogna anche ricordare che il calcio per nazionali è tanto altro. Non è solo la forma della giornata. Penso che dovremmo considerarci incredibilmente fortunati ad avere un giocatore come Simon. È un giocatore che se vai da ogni uomo in questa stanza e chiedi qual è la sua importanza per la squadra, ti diranno che è la cosa più importante in assoluto».