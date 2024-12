Savicevic: «Il Milan non mi dispiace, tenta sempre di fare buon calcio. Ma l’Atalanta…». Le parole sulla squadra di Fonseca

Savicevic alla Gazzetta dello Sport ha espresso la sua opionione sul Milan di Fonseca.



LE PAROLE – «A me non dispiace, indipendentemente dai risultati. E non lo dico perché il cuore è sempre rossonero. E’ un Milan diverso dal mio, ma è normale, sno cambiate tante cose, le tattiche, la sequenza delle partite. Però devo dire che tenta sempre di fare buon calcio. In questi ultimi tempi sono molto impegnato con la Federazione, seguo poco. Vedo qualcosa anche degli altri campionati. Però mi ha colpito l’Atalanta. E’ davanti e gioca sempre per un gol in più. Ottimi giocatori, calcio aperto, attacca con quattro cinque uomini. Non so come finirà, è presto, il campionato italiano è molto equilibrato».